„V posledních letech bylo Ferrari šampionem testu a poté je Mercedes v prvním závodě porazil. Mám pocit, že tentokrát je to opačně. Mercedes nic neskrývá a Ferrari je pozadu,“ řekl Surer pro německý Sport 1.

„Na dlouhou vzdálenost je Scuderia na stejné úrovni jako jako Mercedes. Ztráceli jen na jedno kolo.“

„Možná je to jejich nová filosofie poté, co minulý rok odjeli do Melbourne a už předem dostávali spoustu cen.“

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli