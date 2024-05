Podle Stelly měl Sainz v Monaku hned třikrát štěstí. Proč se mohl vrátit na třetí místo?

Carlos Sainz měl v prvním kole kontakt s Piastrim. Po defektu vyjel z tratě a propadl se na chvost pole. Pokud by nedošlo k ostatním nehodám a nebyla vyvěšena červená vlajka, nedojel by ani na bodech.

Při restartu byl ale zpět třetí. Pořadí restartu se určuje na základě posledního sektoru nebo safety car čáry. V tomto případě bylo použito pořadí jezdců na druhé safety car čáře, která je u výjezdu z boxové uličky.

Sainz měl štěstí, protože v době vyvěšení červené vlajky nedokončil první sektor pouze jeden jezdec – Kuan-jü Čou. Pokud by tak učinil, musel by Sainz startovat ze 16. místa. Čoua ale ovlivnila nehoda Péreze a jezdců Haasu, kdy musel v podstatě zastavit a poté pomalu projet okolo místa nehody. Tím se samozřejmě zdržel a před vyvěšením červené vlajky nestihl projet první sektor, který je v Monaku poměrně dost krátký.

„Myslím, že to, co FIA udělala, bylo to nejlepší,“ řekl Stella, kterého cituje RaceFans. „Je to v souladu s precedenty, kdy se používá druhá safety car čára, pokud není k dispozici čas v sektoru.“

„Je zřejmé, že Carlose dnes zachránilo to, že Čou v době, kdy byl závod přerušen, nepřekročil sektorový čas. Carlos měl štěstí!“

Stella se však domnívá, že Sainz měl také štěstí, že nebyl penalizován za poškození Piastriho vozu. „Také na něj byl aplikován shovívavý přístup ze strany stewardů, protože kolize v první zatáčce způsobila značné poškození Oscarova vozu,“ řekl Stella.

Sainz se také vyhnul trestu za to, že v kvalifikaci blokoval Albona. Pokud by byl potrestán, startoval by místo něj na třetím místě Lando Norris z McLarenu. Podle stewardů přímo Albon uvedl, že si vlastně není jistý, zda ho Sainz zdržel.

Stella nemohl nesrovnat Sainzův incident s tím Piastriho, kvůli kterému přišel Australan v Imole o první řadu.

„Jak říkám, Carlos měl štěstí, získalo mu to pódium, jsme za něj rádi,“ řekl Stella. „Ale myslím, že zejména kvůli blokováni jsme stále trochu zmateni. Nevíme, jaký byl rozdíl mezi včerejškem (sobotou) a Imolou.“