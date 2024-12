Podle Stelly byla penalizace pro Norrise příliš přísná a doufá, že FIA udělování takových trestů přezkoumá

Šéf McLarenu Andrea Stella se vyjádřil k penalizaci 10 sekund stop and go, kterou obdržel Lando Norris ve Velké ceně Kataru za nerespektování žlutých vlajek.

Ačkoliv se dlouho zdálo, že si Lando Norris v Kataru dojede pro důležité body za druhou příčku, které mu mohly zajistit stříbrnou pozici v pořadí jezdců, a hlavně přiblížit McLaren k zisku Poháru konstruktérů, nakonec se musel spokojit až s desátým místem.

Důvod byl zřejmý – britský pilot totiž dostal v závěrečné fázi Velké ceny Kataru trest v podobě penalizace 10 sekund stop and go za to, že nerespektoval žluté vlajky.

Konkrétně šlo o to, že Norris nezpomalil na cílové rovince, přestože mu byly signalizovány dvojité žluté vlajky, které byly vyvěšeny kvůli upadlému zrcátku z vozu Alexandera Albona.

Z pohledu McLarenu byl však trest pro Norrise příliš přísný, což potvrzují i slova šéfa týmu Andrey Stelly.

„Na základě kontroly dat mohu uznat, že Lando skutečně nezpomalil, ale postrádáme cit pro specifičnost a proporcionalitu (v kontextu tvrdosti penalizace, pozn. red.). Dalším faktorem je, že by to mohlo mít rozhodující vliv v boji o titul. Jde o něco, co by měla FIA velmi vážně zvážit, pokud chceme, aby byla formule 1 spravedlivá,“ uvedl Stella, kterého cituje Autosport.

„Týmy, a nejen ony, do závodění dávají obrovské úsilí a je potřeba zajistit, aby byl zaručen určitý základní prvek přiměřenosti při uplatňování sankce. V opačném případě se mohou důsledky vymknout kontrole. Mně to připadá, jako by někde byla zaprášená kniha, kterou někdo vytáhl a na základě toho, co tam bylo napsáno, udělil trest,“ nechal se slyšet Ital, jehož McLaren má nyní v Poháru konstruktérů před Ferrari jen 21bodový náskok.

Stella by byl proto rád, pokud by FIA svůj přístup v tomto ohledu přezkoumala.

„Očekáváme, že tento případ použití tak přísného trestu bude FIA přezkoumávat. Podle našeho názoru je určitě co zlepšovat. Co se týče zbytku, nechceme to komentovat,“ dodal Stella s tím, že tým FIA i nadále důvěřuje.