Podle Steinera musí být zavření továren prodlouženo

Období nuceně uzavřených továren se v tomto týdnu prodloužilo na 35 dní. Günther Steiner je toho názoru, že ani dodatečné prodloužení „letní“ přestávky není dostatečné a továrny by měly zůstat zavřené po delší dobu. Šéf stáje Haas argumentuje ekonomickými důvody.

„Samozřejmě, uzavření by se mělo prodloužit,“ odpověděl Steiner na otázku webu motorsport-magazin.com, jestli by měly továrny zůstat zavřené ještě o něco déle.

„Musíte pochopit následující: pokud týmy nezávodí, tak nemají příjem. Naši sponzoři pochopitelně nemají příliš velkou motivaci nás sponzorovat, když nezávodíme. Když k nám nepřicházejí žádné finance, tak bychom ani my neměli utrácet.“

„Proto si myslím, že by uzavření továren mělo být prodlouženo. Až s datem prvního závodu budeme vědět, jestli tu je nějaké světlo na konci tunelu. Jsme závislí na závodech. Nemůžeme tři měsíce vyvíjet auto bez finančních příjmů. Některé týmy by to možná zvládly, všechny menší stáje se ale shodují na to, že je to nemožné,“ připomněl Steiner nemalé ekonomické rozdíly napříč startovním polem formule 1.

I přes nelehkou situaci nechce šéf Haasu o další peníze žádat vlastníky týmu.

„Nemáme příjem a nemůže žádat sponzory o více peněz. Ti získávají méně benefitů a ptají se ‚proč bychom měli platit víc?‘. O více peněz nemůže zažádat ani vlastníky týmu, protože to není dobrý přístup. Jsme teď v krizovém vývoji.“

Podle týmového principála jediného amerického týmu „královny motorsportu“ by se měly týmové továrny otevřít čtyři až šest týdnů před prvním závodem. „Tři týdny by mohly stačit, po dlouhém uzavření továren by ale bylo dobré mít aspoň měsíc na přípravu.“

Foto: Getty Images / Clive Mason