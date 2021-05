Podle Steinera má Mazepin s vozem větší problémy než Schumacher

„Auto je velmi nestabilní v zatáčkách,“ vysvětlil Steiner. „A myslím, že Mick to možná zvládá lépe. Nikita s tím bojuje trochu více, protože chce zadní část, u které má jistotu, že bude držet.“

„Je to jedna z věcí, se kterou musíme Nikitovi pomoci, aby se cítil jistěji, protože když nemá důvěru ve svůj vůz, je velmi těžké jezdit. Při těchto rychlostech to není snadné.“

Mazepin řekl, že z dosavadních jízd se toho letos hodně naučil a věří, že v tom bude pokračovat.

„Každý jezdec si hledá svou cestu, když se neustále mění podmínky a vítr. Já nejsem jiný."

Prudký vítr v Portugalsku podle Mazepina ztěžoval čtení toho, co auto dělá „Pátek byl pro mě velmi náročný den. V sobotu jsem pak udělal krok vpřed v nastavení a v pochopení toho, jak by podle týmu mělo auto fungovat co nejlépe. V neděli to byl také velmi dlouhý a osamělý závod. Bylo však skvělé, že jsem ta kola odjel, protože podmínky se neustále měnily a teplota pneumatik se měnila. A myslím, že jsem se hodně naučil o tom, jak s pneumatikami během dlouhého stintu zacházet.“