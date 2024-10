Podle Steinera je v současné době nejlepší Verstappen. Vysvětlil proč

„Myslím, že je, protože je mladý, je velmi hladový, je to závodník a je velmi talentovaný, to vše dohromady,“ řekl Steiner v podcastu Beyond the Grid.

„Ale to se dá říct i o Lewisi Hamiltonovi – vyhrál sedm šampionátů. Lewis je určitě fantastický jezdec, ale je Lewis tak odhodlaný a hladový jako Max? Nevím, možná bude Max za pět let také jiný.“

„V současné době nemáme stejného Maxe, jako jsme měli před čtyřmi nebo pěti lety. Musí kalkulovat.“

„Myslím, že Lando je na tom z hlediska talentu velmi podobně nebo stejně. Ale je stejně agresivní, stejně hladový? Dělal by věci, které dělá Max, aby vyhrál?“

„Víte, tohle jsou maličkosti, které se v dnešní době starají o rozdíl. Myslím, že jako kompletní jezdec je v tuto chvíli Max podle mého názoru určitě nejlepší.“