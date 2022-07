Podle Steinera je potřeba Schumachera ochránit před tlakem

„Myslím, že ho to trochu povzbudí a zvedne mu to sebevědomí,“ řekl Steiner pro Autosport.

„A je to jen jedna překážka. Musíme si hlídat, aby na něj teď nebyl vyvíjen tlak, a když nezíská body, aby nebyl kritizován. Někteří lidé to nechápou. Nemůžete to mít pokaždé, jak si někteří z venčí myslí. Jsou to lidé, je tu dalších 19 jezdců, kteří jsou skvělí, a je tu dalších devět týmů, které mají dobrá auta.“

„Je to sport. Očekávání by nemělo být takové, že každý závod bodujete, a když pak nebodujete, tak jste zase kritizován. Neměli bychom se pokoušet ho stavět na piedestal a zase ho shazovat dolů.“



Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Schumacher v závěru závodu bojoval s Verstappenem. Haas do toho podle Steinera nezasahoval

„Ne, nikdo mu nic neřekl, oni vědí, co mají dělat. Když bojují a začnete jim do toho mluvit, tak je spíš zmatete než cokoli jiného. Já svým klukům věřím. Vím, že chtěl body, a to splnil. Myslím, že to měl pod kontrolou.“

Kromě Schumachera bodoval také Kevin Magnussen. „Pro tým je to velmi dobré a já stále tvrdím, že jsme schopni být v každém závodě na bodech. Tento víkend se nám nepodařilo dát dohromady dobrý závodní víkend, protože kvalifikace nebyla dobrá. Ale když se objevila červená vlajka, trochu jsme se o několik pozic posunuli.“

„Na body jsme se pak neposunuli, myslím, že jsme startovali 14. a 16., což není skvělé. Ale vytěžili jsme z toho maximum a skončili se dvěma auty na bodech, což je velmi dobré. Měli jsme dost smůly a myslím, že jsme si zasloužili trochu štěstí.“