Podle Steinera je dobře, že si dal Ricciardo pauzu od F1

Guenther Steiner věří, že Daniel Ricciardo udělal správné rozhodnutí, když se letos stáhl z formule 1.

Daniel Ricciardo mohl mít teoreticky šanci jezdit za Haas místo Micka Schumachera. Několikrát ale řekl, že jezdit na konci startovního pole pro něj není řešení. Proto se raději vrátil do Red Bullu, kde plní roli rezervního jezdce.

„Myslím, že udělal správnou věc, když si dal rok pauzu,“ řekl Steiner pro Mail Sport. „Je stále rezervním jezdcem Red Bullu, může být u aut, může být v tomto cirkuse. Platí, že sejde z očí, sejde z mysli. Ale on tady pořád je.“

„Pak se musí sám rozhodnout, jestli chce pokračovat, nebo jestli to chce zabalit a dělat něco jiného. Je ještě docela mladý. Hodně lidí ho má rádo kvůli jeho osobnosti... ale je to na něm, aby se rozhodl.“

„Podle mého názoru je dobré mít rok na to, aby se nad tím zamyslel, protože poslední rok pro něj určitě nebyl jednoduchý. Je dobrý závodník a porazil ho jeho týmový kolega, z čehož určitě nemá radost. Stále není šťastný, ale chce se vrátit a dokázat, že je tím, čím byl předtím – vítězem? A dostane příležitost? Protože to není jen jeho rozhodnutí. Je to i rozhodnutí jednoho z týmů, který ho vezme.“

„Není na to jednoduchá odpověď, ale myslím si, že první věc, kterou si musí sám promyslet, je, jestli se chce vrátit, nebo ne.“

„Je těžké být neustále porážen svým týmovým kolegou. Média z toho udělají velkou věc a on na to tehdy neměl odpověď.“