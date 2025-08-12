Podle spekulací by měl být Pérez brzy potvrzen jako jezdec Cadillacu

Sergio Pérez by měl být po letní přestávce potvrzen jako jezdec nového amerického týmu.
Sergio Pérez vloni v červnu prodloužil smlouvu s Red Bullem o další dva roky. Na konci sezóny se s ním ale tým kvůli zhoršujícím se výsledkům rozloučil. Příliš si však nepomohl. Jack Doohan odjel jen první dva závody letošní sezóny a zatím se nedaří příliš ani Cunodovi.
Pérez si užívá času s rodinou, ale rád by se vrátil na startovní rošt. Podle webu PlanetF1.com se mu to brzy splní. Po letní přestávce by měl být potvrzen jako závodní jezdec týmu Cadillac.
Obecně se očekává, že druhým jezdcem u Cadillacu bude Valtteri Bottas. V Cadillacu se tak na úvod nejspíše nedočkáme ani amerického jezdce a ani nováčka.