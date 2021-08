Podle Seidla se musíme smířit s tím, že se někdy závodit nedá. Snad jedině pod střechou

Ve Velké ceně Belgie 2021 se nezávodilo. Na trati bylo příliš velké množství vody a špatná viditelnost.

Občas se objevují diskuse, zda vozy pro jízdu na mokru „nevylepšit“. Jednou z možností je v případě mokré trati rozvolnit pravidla parc fermé, která výrazně omezují změny v nastavení i výměny dílů za jiné specifikace.

Andreas Seidl si však myslí, že podmínky, které panovaly v Belgii, závodění jednoduše neumožňovaly. A to zřejmě nejen pro F1. Připomeňme, že Seidl má zkušenosti také z DTM a zejména z WEC, kde vedl projekt Porsche.

Podle Seidla F1 se musí smířit s tím, že občas budou povětrnostní podmínky takové, že závodit nebude možné.

„Myslím, že se s tím prostě musíme smířit, protože jedinou alternativou, jak stoprocentně zaručit, že se bude moci závodit, je uspořádat závod pod střechou,“ řekl Seidl, kterého cituje Motorsport.com.

„Je potřeba akceptovat, že dokud budeme jezdit na závody, mohou nastat dny jako tento, kdy nebude možné jezdit s jakýmkoli vozem.“

„Především máte problém s aquaplaningem, plus výhled jezdců ve voze, když stříká voda. Nenapadá mě žádné auto, které by vám umožnilo bezpečně závodit v podmínkách, jaké jsme měli.“

Seidl je přesvědčen, že F1 udělala správné rozhodnutí, když se v Belgii nepokoušela tlačit na pilu s řádnými závodními koly. Na druhou stranu si myslí si, že bylo správné pokusit se o restart za safety carem, což nakonec rozhodlo o pořadí a bodech.

„V předchozích dnech jsme viděli, že s osychající tratí se to může poměrně rychle dostat do stavu, kdy se dá skutečně závodit. Když se podívám na poslední restart, viděli jsme v předpovědi počasí totéž, co viděl Michael, že existuje potenciální okno, kdy přestane pršet. A při dvaceti autech, která po trati jezdí, by to mohlo jít docela rychle.“

„Myslím, že to byl záměr, když se zkoušel restart. Ale bohužel počasí nemůžeme ovlivnit a nevyšlo to.“

„Je jasné, že bezpečnost je na prvním místě, a myslím, že v tomto ohledu byla rozhodně učiněna správná rozhodnutí.“

Podle Seidla nebylo ideální, že výsledky byly vyhlášeny již po třech kolech za safety carem, ale F1 podle něj musela aplikovat pravidla tak, jak jsou.

„Samozřejmě nikdo nechce, aby se závod nakonec odehrál tak, jak se odehrál tady, ale jsou tu pravidla a ta byla uplatněna. Je také jasné, že pro nás to zřejmě bylo výhodné, protože jsme měli auto na čtvrtém místě a těžili jsme z dobrého kvalifikačního výsledku Daniela.“

„A je jasné, že všechny týmy, které z toho neměly prospěch, v závislosti na jejich pozici v šampionátu, teď pláčou a stěžují si. To je součástí povahy F1.“