Podle šéfa Toyoty Alonso v adaptaci na Dakar „překonává očekávání“

Fernando Alonso bude na Dakaru u tovární stáje Toyota jediným nováčkem v jinak velmi zkušené jezdecké čtveřici. Alonsovými týmovými kolegy na nejslavnější dálkové soutěži budou Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers a Bernhard Ten Brinke.

Španěl se na svoji dakarskou premiéru chystá od srpna, kdy začal intenzivně testovat závodní speciál Toyota Hilux spolu se svým krajanem na pozici navigátora a několikanásobným vítězem Dakaru v kategorii motocyklů Marcem Comou. Kromě testování se španělské duo Toyoty také zúčastnilo několika menších závodů, přičemž doposud nejtěžší zkouškou si Alonso s Comou prošli na říjnové marocké rally, kterou účastníci Dakaru tradičně berou jako zatěžkávací zkoušku a kde se navíc bojuje o body do světového poháru FIA v dálkových soutěžích.

V tomto týdnu se vítěz dvou posledních ročníků 24 hodin Le Mans začne seznamovat také se saudskoarabskými terény, které po přelomu roku přivítají dakarskou karavanu. Alonso se s Comou zúčastní soutěže Ula Neom Rally, která patří do šampionátu Saudi Desert Rally Championship. Lokální soutěž v bohatém království odstartuje dnes a vyvrcholí v sobotu.

Ještě před startem tohoto dálkového podniku hovořil s vybranými novináři šéf Toyoty pro rally raid Glyn Hall, který na Alonsa směřoval slova chvály. Podle Halla se Španěl výrazně zlepšil oproti jeho prvním testům, které v srpnu proběhly v namibijských píscích.

„Zatím vše probíhá lépe, než jsme očekávali. Pochopitelně ale neexistuje žádný manuál na to, jak jezdce z jedné disciplíny motorsportu přeorientovat na jinou, kompletně odlišnou disciplínu,“ cituje Halla web motorsport.com.

„Podobné zkušenosti má pouze Giniel (de Villiers), který se stal čtyřnásobným mistrem jihoafrického šampionátu cestovních vozů a poté při svém debutu na Dakaru obsadil páté místo (v roce 2003 s Nissanem), takže víme, že nic není nemožné,“ připomněl Glyn Hall rychlý přechod historicky prvního afrického vítěze Dakaru de Villierse z okruhů do světa rally raid.

„Fernando přišel s nulovými zkušenostmi a my jsme ho vzali do všech různých typů terénu, které můžete najít. Zároveň jsme si jako testovací maximum zvolili nejvýše čtyři dny v řadě, protože delší jednotky by byly příliš dlouhé.“

„Ten rozdíl je úžasný, Fernanda velmi oslovilo, jak tuhá jsou tato auta. Když jel s Ginielem, tak nedokázal uvěřit, s jakým minimem respektu se k autu chová. Alonso se v Namibii naučil mnoho věcí a ten příval nových poznatků byl velmi intenzivní.“

Kromě pochvalných slov však také Hall dodává, že problémem pro Toyotu by mohl být Alonsův častý bezstarostný přístup. Ten může být fatální především v místech, kde panují nepředvídatelné podmínky.

„Nejlepší na tom všem je to, že poté, co se s autem poprvé otočil během soutěže Lichtenburg 400, což bylo velmi nešťastné, tak zůstal naprosto motivovaný.“

„Podle mě je největším problémem to, že Fernando prostě nemá strach. Je velmi odvážný, jeho rychlost není problémem, zároveň nám ale přidává další element rizika.“

„V šedesátikilometrovém prologu dokáže jet tak rychle, že může pomýšlet na vítězství. Vše je to o zkušenostech a tom vědět, jak nastolit správné tempo pro celý den,“ vypíchl Hall to, co si bude muset Fernando Alonso před startem na Dakaru ještě osvojit.

Foto: Toyota Gazoo Racing