Podle Sainze vypadá Renault ve Spa silně. Ricciardo potvrzuje spokojenost

S Renaultem asi nemůžeme počítat v prvních třech místech na startovním roštu, ale i tak má šanci ve Spa získat body, které do šampionátu nutně potřebuje – zejména po nevydařeném Španělsku.

Ricciardo sice musel ve druhém tréninku svůj vůz odstavit, ale bylo to až v závěru, takže to nepředstavovalo větší problém. Podle Australana šlo jinak o dobrý pátek.

„Byl to další dobrý druhý trénink, jak tomu bylo v posledních několika víkendech,“ řekl Ricciardo. „Musíme to zopakovat v sobotu, protože tehdy se to počítá.“

Podle Ricciarda tým vůz odstavil z bezpečnostních důvodů. Renault potvrdil, že šlo o ztrátu hydraulického tlaku.

„Naše kola s nízkým množstvím paliva byla dobrá. V průběhu kola jsem měl dobrý pocit. Někdy prostě víte, že auto funguje. Věděl jsem, že je to konkurenceschopné, takže jsem při pohledu na časomíru nebyl překvapený.“

Jsou silní, zní od McLarenu

McLaren, který také používá motory Renault, není formou svého „partnera i konkurenta v jednom“ překvapený.

Carlos Sainz uvedl, že v obou trénincích byli v první desítce, takže „si nemůžeme příliš stěžovat“. Přesto přiznává, že mimo jiné i Renault bude tvrdým oříškem.

„Nejsem vůbec překvapený, protože minulý rok byli tady a v Monze velmi rychlí,“ řekl Sainz.

„Vypadá to, že v konfiguraci s nízkým přítlakem funguje jejich auto opravdu dobře. Je to něco, o čem jsme věděli, že to přijde... že by mohli být velmi silným soupeřem.“

„Musíme se tedy soustředit jen na sebe a zjistit, proč je naše auto při nízkém přítlaku sice solidní, ale ne tak silné, jak by mělo být.“