Podle Sainze by měl jezdec, který způsobí červenou vlajku, dostat trest

Objevily se spekulace, že Pérez v kvalifikaci v Monaku úmyslně boural. Sainz do jeho vozu před tunelem narazil.

Pérez samozřejmě popřel, že by boural úmyslně. Podle Sainze by mělo být zavedeno pravidlo, že jezdec, který způsobí v kvalifikaci žlutou či červenou vlajku, dostane trest.

„Aniž bych komentoval, zda to bylo úmyslné nebo ne, myslím, že všichni jezdci chtějí nějaké pravidlo, které potrestá jezdce, který způsobí žluté nebo červené vlajky, ať už úmyslně nebo neúmyslně. Takovému jezdci by se mělo něco stát, protože úmyslně či neúmyslně ovlivňuje dalších devět,“ řekl Sainz, kterého cituje Motorsport.com.

„Za to byste měli být potrestání. Pokud se tak nestane, začneme si s tím všichni pohrávat a já jsem za posledních pár let viděl mnohem více pohrávání si s tím, než co jste viděli v médiích.“

Sainze se zeptali, zda si myslí, že to Pérez udělal úmyslně. „Myslím, že všech dvacet jezdců dokáže udělat analýzu podobných incidentů a okamžitě zjistit, jestli to někdo udělal úmyslně nebo ne, protože nejsme hloupí. Ale nebudu to komentovat, je to incident z minulosti a řeknu jen tolik, že kdyby na to existovalo pravidlo, tak by vás to ani nenapadlo.“

Na otázku, zda si myslí, že jezdci úmyslně narušují kvalifikaci je běžná věc, odpověděl: „Není to pravidelné, ale bylo dost případů, takže by pro to mělo být nějaké pravidlo.“

„Musíme o tom ještě diskutovat. Párkrát jsme to nastolili, ale nikdy se to nedotáhlo k něčemu konkrétnímu. Myslím, že pro příští rok by se to mělo udělat.“

Sainz uvedl i příklady, jak by takový trest mohl vypadat. „Smazání času, penalizace tři nebo pěti míst, pokud v kvalifikaci způsobíte žlutou nebo červenou vlajku. Motivace k tomu pak ihned zmizí.“