Podle Russella mohou v Brazílii opět hrozit diskvalifikace kvůli opotřebení desky

Podle George Russella mohou být také na Interlagosu problémy s opotřebením kluzných desek.

V Austinu kvůli tomu byli diskvalifikováni Hamilton a Leclerc. Příčinou byla zřejmě kombinace faktorů – částečně za to mohou nová pravidla, ale zejména charakteristika okruhu, který je hrbolatý, a také formát závodního víkendu. Během sprintového víkendu, který čeká jezdce i nyní, musí týmy nastavit vůz už po prvním tréninku. Nemají tak dostatek dat.

V Mexiku před týdnem mimochodem FIA nikomu desku neměřila. Nebylo to tak rozhodně poprvé v této sezóně.

Režim parc fermé už od pátku kritizoval například Christian Horner, ale nelíbí se ani Russellovi.

„Bude to opravdu náročné,“ řekl Russell. „Je to velký problém sprintových víkendů, protože, jak jsme řekli v Austinu, skončili jsme trénink, provedli jsme kontroly a žádné opotřebení prken jsme nezaznamenali a mysleli jsme si, že jsme v pohodě. A pak s malou změnou směru větru, s tím, že jsme do auta poprvé dali 100 kilogramů paliva, s několika koly v provozu, s několika koly bez provozu na opravdu hrbolatém okruhu, jsme měli najednou problém, který jsme nečekali.“

„Musím být upřímný. Na trati, jako je tato, se některé týmy mohou ocitnout ve stejné situaci. Je to prostě součást hry ve sprintovém závodě.“

„Red Bull udělal v loňském roce rozhodně krok zpět a to jen dokazuje, že pokud v těchto sprintových závodech uděláte špatnou volbu, jste zablokování a nemůžete tyto chyby napravit. Má to svá pro a proti.“

„Mně osobně se to nelíbí, protože tohle je vrchol, je to formule 1. Tyhle vozy jsou velmi složité, máme tu spoustu skvělých inženýrů, kteří pracují na vylepšování vozu, takže po 60 minutách tréninku, pokud je navíc červená vlajka, zdržení nebo je mokro, jedete úplně naslepo.“

Fernando Alonso to ale vidí trochu jinak. „Myslím, že letošní formát sprintu byl pro všechny docela obtížný, pokud jde o optimalizaci vozu,“ řekl Alonso. „Vždy existují rezervy, které je třeba brát v potaz.“

„V Baku to byl Alpine, který musel startovat z boxové uličky, protože pochopil, že možná není v rámci předpisů. Ve Spa oba jezdci Red Bullu dávali v Eau Rouge nohu z plynu, protože si mysleli, že by to mohl být problém. V Austinu jsme pak měli několik aut, která byla zkontrolována, a mnoho dalších, která zkontrolována nebyla. Myslím, že tady to bude od všech trochu konzervativnější a pro nás to bude stejné.“