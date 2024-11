Podle Russella měl být závod přerušen dříve. Na rovince kvůli aquaplaningu nemohl jet naplno

Russell se v nájezdu do první zatáčky po startu dostal do vedení, když překonal z pole position startujícího Landa Norrise.

V době, kdy déšť zesiloval, zamířili jezdci z předních pozic k mechanikům pro novou sadu přechodných pneumatik. Krátce na to na trať vyjel safety car kvůli stále silnějšímu dešti. Následně byl závod přerušen, když za safety carem boural Franco Colapinto. Při přerušení závodu mohli jezdci, kteří zatím nebyli u mechaniků, vyměnit pneumatik bez časové ztráty. To dovolilo Maxi Verstappenovi vyhrál po startu ze 17. místa a jezdcům Alpinu dojet na stupních vítězů.

„Abych pravdu řekl, byl jsem v šoku. Na rovince jsem nemohl držet plyn na podlaze, auto se v těch několika kolech potýkalo s velkým aquaplaningem. Ale myslím, že oni (vedení závodu) mají rádi akci,“ řekl Russell po závodě pro Sky Sports F1.

Při přerušení Russell týmu řekl, že nechtěl jet do boxů právě pro případ, že se podmínky zhoršovaly a závod by mohl být přerušen, k čemuž následně skutečně došlo. Russell nakonec obsadil v cíli čtvrté místo jako nejlépe umístěný jezdec z těch, kteří zamířili do boxů před přerušením závodu.

„Jsme v tom společně jako tým. Před víkendem bych čtvrté místo zřejmě bral. Přeneseme se přes to. Občas je těžké předpovídat, co se stane. Všichni dělají maximum a dělají nejlepší rozhodnutí s informacemi, které mají.“

Russell chce s týmem ještě mluvit o rozhodnutí zajet do boxů.

„Normálně, když trať vysychá, je to tým, který řekne 'Jdeme na slicky'. Když naopak vody přibývá, je to jezdec, kdo říká, že je to buď ze slicků na přechodné nebo z přechodných na mokré. Byl jsem přesvědčen, že vyjede safety car nebo bude červená vlajka, protože to bylo, jako bych řídil loď.“

Hamilton získal bod

Bod za desáté místo si z Brazílie odváží druhý pilot Mercedesu Lewis Hamilton.