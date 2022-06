Podle Russella byly tři roky u Williamsu příliš. Do Mercedesu ale přišel v ideální dobu

„Když jsem v roce 2018 podepisoval smlouvu s Williamsem, měl jsem na paměti, že jde o tým, který už tři roky bojuje o stupně vítězů, skončil třetí, třetí a pátý v Poháru konstruktérů,“ vysvětlil Russell v oficiálním podcastu Formule 1 Beyond The Grid.

„V roce 2018 měli velmi špatný rok a skončili poslední, ale tehdy jsme si mysleli, že to je tým, který se od toho může odrazit, a že se vrátí do oblasti konkurenceschopnosti někde na páté, třetí místo.“

„Všichni jsme se tak nějak shodli, že tři roky je dobrá doba – bojovat o body, možná pódia. Když se na to podívám zpětně, tři roky, kdy jsem jezdil sám na konci startovního pole, byly příliš dlouhé.“

Russell ale připouští, že do Mercedesu přišel v ideální dobu.

„Když se na to podívám s odstupem času, myslím, že nastoupit do Mercedesu loni nebo dokonce v roce 2020 by bylo neuvěřitelně těžké – jít proti Lewisovi, když se to auto vyvíjelo tak, aby vyhovovalo jeho stylu jízdy... bylo jako jeho dítě.“

„Kdežto teď je to pro všechny nový list papíru, všichni začínají od nuly. Myslím, že to byl ten správný čas.“