Podle Russella by měly být sprinty delší. Jejich příznivcem není ani Verstappen

Sprinty se jezdí na 100 km. Podle Russella by měly být o polovinu delší – tedy 150 km nebo také polovina závodní vzdálenosti. Jezdec Mercedesu si myslí, že by se pak více projevila degradace pneumatik a tedy vytvořily větší rozdíly mezi vozy.

„Upřímně řečeno, nejsem jeho velkým fanouškem,“ řekl Russell o sprintu. „Musel by být asi o 50 % delší, nebo prostě o trochu delší, aby hrála roli degradace pneumatik.“

„Jezdci možná potřebují s pneumatikami trochu více hospodařit, a pak by byl vidět trochu větší rozdíl mezi auty.“

„V současné době jedou všichni naplno a není dostatečně velký rozdíl v čase na kolo, který by umožnil předjíždění. Funguje to jen tehdy, pokud se někdo kvalifikuje na jinou pozici, než by odpovídalo jeho výkonu, jak jste viděli u některých vozů.“

Magnussenovi se nelíbí parc fermé

Většina jezdců nasazuje pro sprint nejměkčí pneumatiky. V Imole jen tři nasadili střední. Mezi nimi byl i Kevin Magnussen, kterému to však příliš nepomohlo. Mnohem více mu ale vadí režim parc fermé. Po páteční kvalifikaci už týmy nemohou příliš měnit nastavení vozu.

„Mohlo by dojít k nějakým úpravám a nevím, jestli souhlasím s parc fermé mezi prvním tréninkem a kvalifikací,“ řekl Magnussen. „Nemůžete pak už pracovat na voze a pro menší týmy je to těžší.“

Magnussen se také domnívá, že kdyby se sprinty staly samostatnými závody, které by neovlivňovaly startovní rošt pro neděli, nutilo by to jezdce „trochu více bojovat a riskovat“.

„Na sprintu si užívám hlavně pátek, kdy je trénink a pak hned kvalifikace a to zvláště za podmínek, které jsou náročnější než obvykle,“ řekl Norris.

„Líbí se mi to. Je to něco, na co je člověk zvyklý spíše z F3 a F2. Myslím, že je to pro jezdce prostě větší výzva.“

Norris řekl, že se mu systém líbí, ale stačí mu tři sprinty za rok. F1 se už shodla, že příští rok bude sprintů šest.

„Stále nejsem příznivcem sprintových závodů, protože to nakonec nic nezmění,“ řekl Verstappen.

„Nezáleží na tom, jestli máte dobrý souboj během sprintu nebo během samotného závodu. Prostě se mi mnohem více líbí, jak celý víkend probíhá při normálním víkendovém programu.“