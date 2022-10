Podle Russella a Leclerca musí být případné porušení rozpočtového stropu potrestáno

FIA odložila uveřejnění zprávy ohledně rozpočtových stropů za loňský rok na pondělí.

„Není mou povinností ponořit se do těchto detailů, budu jen sedět a čekat a v pondělí uvidím, jaké budou výsledky,“ řekl Russell ve čtvrtek na tiskové konferenci FIA v Suzuce.

„Z naší zkušenosti v Mercedesu ale vím, jak tvrdě celý tým pracoval, aby zůstal v rámci tohoto rozpočtového stropu – víme, že bychom mohli mít vyšší výkon, pokud bychom měli více peněz na útratu. Je to jednoduché.“

„Věřím Muhammadovi a FIA, že přinesou odpovídající trest pro každého, kdo bude shledán vinným.“

„Mělo by to být docela jednoduché a dalo by se očekávat, že překročená částka se odebere z rozpočtu na příští rok, a pravděpodobně ještě o něco víc jako trest. Ale počkejme si a uvidíme.“

Mercedes a Ferrari se obzvláště hlasitě vyjadřovaly k možnému porušení a dopadu i malého porušení na výkon na trati.

Komentáře vyvolaly ostrou reakci šéfa týmu Red Bull Christiana Hornera, který pohrozil právními kroky, pokud obvinění nebudou stažena, a vyjádřil přesvědčení, že u Red Bullu je vše v souladu s finančními pravidly.

„Samozřejmě, že když budeme mít více peněz, pojedete na trati rychleji,“ řekl Charles Leclerc. „Pokud se najde nějaký tým, který se tím provinil, měl by být potrestán. Jaký trest? Nejsem ten, kdo o tom rozhoduje, ale určitě by to mělo být potrestáno.“