Podle Rosberga nese vinu na brazilské kolizi spíše Vettel

„Pro ně a pro tým je to opravdu těžké,“ řekl Rosberg v analýze incidentu na svém Youtube kanále. „Není to situace, ve které chcete být. Je to opravdu hrozné a to zejména, když jste ve Ferrari. Tohle je ta nejhorší věc, která se může stát.“

„Současně však platí, že zvenku, z hlediska zábavy, chceme všichni takové incidenty vidět, protože to poskytuje všem spoustu koření a intenzity.“

Podle sportovních komisařů mohli oba jezdci kolizi zabránit, a tak nikoho netrestali. Podobně to vidí Nico Rosberg, který ale přece jen dává mírně větší vinu Vettelovi.

„Už jsem takový incident zažil. Je to opravdu obtížné, protože se každý snaží zatlačit všechny co nejvíce a nenechávat zbytečný prostor. To je vždy důležité.“

„Leclerc na vnějšku nechal už tak minimální prostor a Vettel, jakmile se dostal se svým autem dopředu, okamžitě začal tlačit na Leclerca, protože jakmile se trochu posunete dopředu, jste dominantním chlapem a můžete diktovat, kam jet.“

„Řekl bych to asi tak, že vidím trochu méně viny na straně Leclerca.“

„Sám jsem jsem měl podobné incidenty v závodě. Chlap vpředu si myslí, že se pohybujete docela pomalu a je důležité natlačit toho druhého směrem dovnitř co nejdříve.“

Druhý jezdec je ale podle Rosberga ve složité situaci. „Nevidíte, že se ten před vámi pohybuje a jde o milimetry. Ve chvíli, kdy si uvědomíte, že se pohybuje, tak jste jste se už dotkli.“

Podle Rosberga šlo jen o menší dotyk a okamžik, po kterém ale následovala velká nehoda.

„U Leclerca bych viděl trochu menší chybu, protože Vettel se možná příliš brzy a příliš rychle pohnul, ale jsou to opravdu malé věci.“

Mattia Binotto si oba jezdce pozve do Maranella „na kobereček“. „Hm, být tak mochou na zdi při tomto setkání...“, říká Rosberg, který ocenil, že Binotto po závodě nedával vinu konkrétnímu jezdci.

„Je velmi důležité zůstat neutrální. V tom byla velká síla Tota u incidentů mezi Lewisem a mnou a to zejména navenek.“

Uvnitř Ferrari ale bude podle Rosberga situace výbušná.

Foto: Getty Images / Dan Istitene