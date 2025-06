Podle Rosberga měl Verstappen dostat černou vlajku

Verstappen dostal od týmu informaci, aby Russella pustil před sebe – jak se ukázalo po závodě, tak zbytečně, protože sportovní komisaři by to netrestali. Verstappen zpomalil v nájezdu do páté zatáčky. To umožnilo Russellovi, aby se dostal vedle něj. Verstappen však náhle vyjel rovně a narazil do boku jezdce Mercedesu.

„Byla to Georgeova chyba, protože dodržel jen dvě ze tří věcí, které musíte splnit při předjíždění, takže Max mohl zůstat vpředu a nemusel tu pozici odevzdat,“ řekl Nico Rosberg na Sky Sports o incidentu v první zatáčce.

„Red Bull mu ale řekl, aby tu pozici přenechal, a to ho ještě víc rozčílilo. A pak to vypadalo jako velmi úmyslná odveta – počkej si na soupeře a naraz do něj, stejně jako jsi měl pocit, že on narazil do tebe v první zatáčce. A to je něco naprosto nepřijatelného.“

„Myslím, že v takovém případě pravidla mluví jasně – černá vlajka. Proto jsem řekl: ‚Jestli si počkáš na soupeře jen proto, abys do něj narazil a způsobil kolizi, pak je to na černou vlajku.‘“

Verstappen nakonec dostal penalizaci 10 sekund a tři trestné body – celkem jich má už 11.

„Po konzultaci se svým inženýrem se rozhodl vrátit pozici v páté zatáčce, kde došlo ke kontaktu mezi oběma vozy. Neměl jsem zatím možnost s Maxem mluvit o jeho pohledu na věc,“ řekl Christian Horner, kterého cituje Crash.net.

„Komisaři rozhodli, že zavinil kolizi, a dostal deset sekund penalizace a bohužel i trestné body, což bylo velmi frustrující, protože nás to připravilo o možné pódium a zbyl nám jen jeden bod.“

Verstappen je nyní 1 bod od zákazu startu. První dva trestné body se mu odečtou na konci června – tedy po dvou následujících víkendech.

Na otázku, jak moc se obává možnosti, že Verstappen dostane zákaz startu, Horner odpověděl: „Nic nemůžete zaručit. Musí si v příštích dvou závodech dávat pozor. První body mu vyprší koncem června.“

Hornera se zeptali také na názor Nica Rosberga. „Nico se snaží svým komentováním vyvolávat senzace. Tím bych to uzavřel.“

Když mu bylo naznačeno, že Verstappen viděl rudý hadr a jednal v afektu, Horner řekl: „Myslím, že je jasné, že byl frustrovaný. Je zřejmé, že nesouhlasil ani s Charlesem, ani s Georgem – to bylo slyšet. Neměl jsem s ním možnost mluvit, protože musel mluvit s vámi a teď je u komisařů kvůli incidentu s Charlesem. Je to něco, co si probereme interně a zanalyzujeme.“