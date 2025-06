Podle Rosberga Ferrari zvažuje otevření pobočky ve Velké Británii

V Itálii se spekuluje o konci Freda Vasseura, kterému na konci roku vyprší smlouva. Pokud by skutečně odešel, byl by jeho nástupce už šestým šéfem týmu od roku 2014. Na začátku hybridní éry rezignoval Stefano Domenicali, kterého nahradil Marco Mattiacci. V letech 2016 až 2018 vedl Ferrari Marizio Arrivabene, následně Mattia Binotto.

Je otázkou, zda je šéf týmu tím hlavním důvodem, proč Ferrari stále čeká na titul. A vloni mu bylo velmi blízko – vítězství v Poháru konstruktérů. Příští rok navíc vstoupí v platnost nová pravidla a jestli něco jakýkoliv tým potřebuje, tak je to stabilita.

Ferrari ale potřebuje ještě jednu věc. Velkou nevýhodou Scuderie je jeho poloha – sídlí v Maranellu nedaleko Modeny. Do Milána je to 170 km a do Říma 320 km.



Foto: Getty Images / Clive Rose

V Itálii sídlí ještě také Racing Bulls, i když svou základnu má také ve Velké Británii. Sauber pak sídlí ve Švýcarsku a pohonné jednotky Audi se vyrábí v Německu.

Ostatní týmy mají továrny ve Velké Británii a to nedaleko od sebe a nedaleko od Londýna. Ve Velké Británii je tak velká zásoba zkušených zaměstnanců, kteří se při přechodu z jednoho týmu do druhého obvykle ani nemusí stěhovat. Kromě toho tam tým najde také mnoho absolventů, protože na britských univerzitách lze studovat mimo jiné aerodynamiku nebo dokonce přímo aerodynamiku se zaměřením na F1.

Do Itálie se naopak mnoha lidem stěhovat nechce. Život nedaleko Londýna přináší výhody, které na „italském venkově“ člověk nenajde. Ještě horší je to u starších (a tedy zkušenějších) inženýrů, kteří už mají děti a ty chodí do školy, do kroužků a mají kamarády.

V minulosti se proto spekulovalo, že by Ferrari mohlo ve Velké Británii otevřít pobočku. Téma nyní vrátil do hry Nico Rosberg.

„Viděl jsem něco z toho, jak to funguje uvnitř Ferrari. Je zřejmé, že kvalita práce, které dosahují, se nedá srovnat s britskými týmy – a zejména ne s někým, jako je Mercedes – a to v mnoha oblastech,“ řekl Rosberg v podcastu Sky Sports F1.

„Je tam vidět celá ta kultura a skutečnost, že jsou v Itálii, jim vše dost komplikuje.“

„Například v Mercedesu, kdykoli měl Lewis nějaký problém, jednoduše zašel za Totem a ten mohl okamžitě rozhodnout, udělat rozhodnutí na místě. Hotovo.“

„Zatímco ve Ferrari je tolik různých lidí, kteří rozhodují, že Lewis ani vlastně pořádně neví, co se stane. ‚Dobře, když se zeptám jeho, a on řekne ano a něco udělá, tak si pak jiný začne stěžovat.‘ Je to tam celé takové komplikované.“

„Slyšel jsem pár nápadů, které kolují. Myslím, že Ferrari zvažuje možnost otevřít jakousi pobočku ve Velké Británii, protože tam je celý ekosystém F1. Zaslechl jsem, že i o tom údajně přemýšlejí.“