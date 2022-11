Podle Red Bullu šest týmů překračuje rozpočtový strop

Red Bull dostal pokutu a sportovní trest (méně času v aerodynamickém tunelu) za překročení rozpočtového stropu v roce 2021. Podle Helmuta Marka může být situace v příštím roce vážnější.

Podle Helmuta Marka může mít v letošním roce více týmů problém s dodržením rozpočtového stropu.

„Myslím, že současná situace je taková, že šest týmů je nad ním,“ řekl Marko pro Auto Motor Und Sport.

„Inflace je něco, co se v takové míře nedalo spočítat. Zejména s ohledem na náklady za energie.“

Rozpočtový strop počítá také s inflací. Je možné ho navýšit, pokud v září předešlého roku inflace v zemích G7 překročila 3 %. V případě letošní inflace však došlu k velkému nárůstu až po tomto termínu. Týmy a FIA se v první polovině roku ohledně navýšení rozpočtového stropu dohadovaly. Nakonec se podařilo najít kompromis a rozpočtový strop vzrostl o 3,1 milionu dolarů

„Nebezpečí pro rok 2022 spočívá v tom, že se může objevit šest týmů, které limit porušily. Ceny energií jsou exponenciální,“ řekl Christian Horner, kterého cituje RacingNews365.com.

„Je tu možnost, že několik týmů, z nichž mnohé to uvedly během zasedání Komise Formule 1, letos limit poruší.“

„Nevěříme, že v roce 2022 překročíme limit, ale tyto pokuty jsou precedentem do budoucna. Pokud dostanete 10 % za porušení limitu o 0,3 %, jak bude vypadat porušení limitu o pět procent?“

Red Bullu se momentálně daří, ale nepřestává investovat. Marko potvrdil, že kromě investic do továrny na motory připravuje Red Bull také nový aerodynamický tunel v nové budově. V té stávající jsou možnosti úprav omezené.

„Postavilo ji britské ministerstvo obrany. Jedná se o památkově chráněnou budovu. Je neuvěřitelně dlouhá a není izolovaná. Chvíli trvá, než se vyhřeje. Když je venku zima, trvá to ještě déle.“

„Proto nyní stavíme v našich prostorách nový větrný tunel. Je to vlastně hloupost, protože celý vývoj směřuje k CFD simulacím. Budova už stojí. Větrný tunel se do něj prakticky přestěhuje. Než však bude vše připraveno, potrvá to pravděpodobně ještě dva až tři roky.“