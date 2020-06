Podle Ralfa Schumachera se mělo vedení Williamsu vyměnit už před léty

Williams v současné době řeší, jak dál. V průběhu čtyř měsíců se má rozhodnout, zda se prodá část týmů nebo celý tým.

Ralf Schumacher jezdil za Williams v letech 1999 až 2004 a získal s nim všech svých 6 vítězství ve formuli 1.

„Vypadá to, že Frank Williams a ani jeho dcera nebyli schopni vést tým moderním způsobem,“ řekl Schumacher pro Speedweek.

„Ve stylu managementu je tam spousta věcí špatně. Už před pár lety měla být uvolněna cesta pro mladé vedoucí pracovníky. Zažil jsem to sám – časy se změnily. Systém Franka Williamse vždy spočíval v tom, že vyvíjel velký tlak shora.“

Schumacher věří, že pokud tým koupí někdo, kdo nemá hluboko do kapsy, mohlo by to znovu fungovat.

„Ale pouze pokud se Frank a Claire úplně stáhnou,“ řekl Schumacher. „Stále si myslím, že závodní tým je skvělý. Kdybych měl správné partnery a peníze, okamžitě bych do toho šel.“

Jedním ze zájemců by mohl být Michael Latifi, jehož syn Nicholas od letošní sezóny závodí za Williams. Schumacher ale vidí jako pravděpodobnější jiné „duo otec syn“. Zmiňuje Mazepina, který chtěl koupit Force Indii. Nedávno byl zase spojován s odkoupením Renaultu, ale ten už potvrdil svůj závazek zůstat ve F1.

„Mazepin je připraven a je bohatší než Latifi a Stroll,“ řekl Schumacher.

„Doposud koupil pro svého syna každý tým, počínaje formulí 3. Nemohu to kritizovat, protože jsem rád, že existují lidé, kteří milují náš sport a jsou ochotni investovat tolik peněz, i když je to pro jejich děti.“

