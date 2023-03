Podle Ralfa Schumachera je problémem Ferrari politika

Ralf Schumacher si myslí, že Ferrari stále ovlivňuje prohlášení a postoj bývalého prezidenta Ferrari.

„Co se týče šasi a motoru, odvedli dobrou práci. Jsou v dobré pozici,“ řekl Ralf Schumacher pro Auto Bild o Ferrari.

„Vloni to byla spíše otázka poruch a nezdarů při zastávkách v boxech a strategie. A také jezdci udělali příliš mnoho chyb. S tím vším se teď musí Vasseur vyrovnat. To chce čas. Problémem je však stále politika.“

„Myslím, že stále trpí prohlášením Sergia Marchionneho, prezidenta, který zemřel v roce 2018 a který vyhlásil, že krédem ve Ferrari bude čistě italský tým. Například Vasseurův předchůdce Mattia Binotto, který ve Ferrari pracoval od mládí, dokonce s mým bratrem, rozhodně nepostrádal technické kompetence, ale chyběla mu asertivita. Mám podezření, že byl s Ferrari příliš úzce spjat, než aby dokázal činit správná rozhodnutí, což může být někdy nepříjemné. Ale... Nezáleží na národnosti, ale na kvalitě. Velká síla v úspěšné éře s mým bratrem byla v tom, že tam byla neobyčejná kompetence. Můj bratr, Jean Todt, Ross Brawn nebo konstruktér Rory Byrne, který se podílel i na loňském velmi dobrém voze. Bylo důležité dát jim veškerou volnost, kterou potřebovali.“

Nezastaviteltný Verstappen

Schumacher také uvedl, že si nemyslí, že by Maxe Verstappena dokázal letos někdo porazit. Vyhýbal se ale srovnávání Verstappena s Michaelem Schumacherem nebo Ayrtonem Sennou.

„Max je Max, je to osobnost sama o sobě. Líbí se mi, jaký je, jak vystupuje. Je autentický, dokáže být i nepříjemný. Nemá žádnou přetvářku. Také se mi víc líbí jeho výběr oblečení než výběr některých jiných. Ale žerty stranou... Max může zahájit novou éru a já mu to nezávidím. Tvrdě si všechno odpracoval a naprosto si to zaslouží. Jako mladý motokárový jezdec to určitě neměl vždy snadné se svým otcem, který si pro výchovu syna vybral tvrdou školu. Ale vyplatilo se mu to.“