Podle Ralfa Schumachera je Hamilton poraženým letošní sezóny

„Lewis Hamilton je zatím velkým poraženým sezóny,“ napsal Schumacher ve svém sloupku pro Sky Sports.

„George Russell se k týmu připojil na začátku sezony a obvykle je před mistrem světa a je silnější v kvalifikacích.“

„‚Nejlepšího jezdce všech dob‘“, jak ho vždy nazývá šéf týmu Mercedes Toto Wolff, válcuje nováček způsobem, který už teď vzbuzuje obavy.“

„Jsem ohromen, protože existují jen dvě možnosti. Buď je Russell novým špičkovým jezdcem, nebo měl Hamilton v posledních letech silné auto, kterého toho hodně kompenzovalo.“

Body jezdců Mercedesu

„Co se týče problému s poskakováním. Takové problémy můžete mít, ale Russell seděl ve stejném autě a po závodě mi připadal poměrně svěží.“

„Lewis by se měl především snažit být rychlejší než jeho týmový kolega. Je mi líto Lewise, že ho bolí záda, ale ostatní týmy mají tento problém také pod kontrolou. Nevím, zda Lewis sedí ve voze více vzpřímeně a proto více cítí rány do zad. Pokud sedí vzpřímeněji, zatížení bederní páteře by bylo mnohem větší a vysvětlovalo by to jeho bolesti.“