Podle Räikkönena by měl jezdec F1, který chce být uhlíkově neutrální, zůstat doma

Lewis Hamilton na Instagramu vyzval, aby se lidé stali vegany. V Mexiku pak uvedl, že chce být do konce roku uhlíkově neutrální. Na toto téma byli dotazováni také ostatní jezdci.

„Je zřejmé, že se to týká každého, kdo žije na této planetě,“ řekl Räikkönen. Všichni se na konec snažíme dělat, co můžeme.“

„Upřímně řečeno, asi nejsme na tom nejlepším místě, abychom z toho začali dělat velké příběhy. Spalujeme palivo a proč? Abychom byli první, druhý?“

„Myslím si, že F1 pravděpodobně není nejlepším místem, kde by se mělo lidem říkat, že je to to, co bychom měli udělat, protože abychom skutečně mohli jít touto cestou, měli bychom všichni zůstat doma a zapomenout na závodění.“

Räikkönen ale současně zdůraznil, že by se lidé měli snažit snížit svůj dopad na životní prostředí. „Jak jsem řekl, všichni se snažíme dělat svou část, ale myslím si, že je to bláznivé téma v mnoha ohledech, zejména o závodním víkendu.“

Sergio Perez, který tento víkend jede svůj domácí závod, podpořil Hamiltonův postoj. „Myslím, že je velmi důležité, aby byly slyšet naše názory. Mnoho lidí nás poslouchá, zejména někoho, jako je Lewis.“

„Je to velmi důležité. Zprávy, které často dává na svá sociální média, jsou dobré. Mnoho lidí ho sleduje, takže pokud můžeme ovlivnit svět, pokud můžeme trochu pomoci, myslím, že jsme povinni tak učinit. Nevidím na tom nic špatného.“

