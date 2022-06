Podle prezidenta FIA aktivismus jezdců do F1 nepatří. Hamilton a Vettel to vidí jinak

Nový prezident FIA Muhammad bin Sulajim včera připomenul Nikiho Laudu a Alaina Prosta, kteří se podle něj „starali jen o řízení“.

„Nyní Vettel řídí duhové kolo, Lewis se vášnivě věnuje lidským právům a Norris řeší duševní zdraví,“ pokračoval bin Sulajim, kterého cituje RaceFans.

„Každý má svobodu myšlení. Podle mě jde o rozhodnutí, jestli bychom měli neustále vnucovat své přesvědčení o něčem, co se netýká sportu.“

„Pocházím z arabské kultury. Jsem mezinárodní a jsem muslim. Vnucuji svou víru ostatním? V žádném případě! Nikdy. Když se podíváte na mé působení ve Spojených arabských emirátech – 16 národností! Jmenujte mi nějakou federaci, která má tolik národností. Navíc je tam více než 34 % žen a sedm náboženství. A dokonce více křesťanů než muslimů.“

Prezident FIA později vydal prohlášení, v němž zdůraznil, že „podpora udržitelnosti, rozmanitosti a inkluze je klíčovou prioritou mého mandátu. Stejně tak si vážím odhodlání všech jezdců a šampionů usilovat o lepší budoucnost.“

Aktivity jezdců pokračovaly také v Baku. Mercedes a Alpine „oslavují“ měsíc hrdosti a jedou s duhovými barvami. Vettel dorazil v tričku a helmě, které podporuje hnutí Grety Thunbergové.

Hamilton nechtěl rozhovor s šéfem FIA přímo komentovat, protože ho prý nečetl a je zvyklý, že jsou některé věci vytrhávány z kontextu. Ocenil ale jeho pozdější prohlášení na Twitteru.

„Tento sport se neustále rozvíjí. Máme větší sledovanost než kdykoli předtím. Myslím, že se letos zvýšila o devět procent nebo tak nějak,“ řekl Hamilton, kterého cituje RaceFans.

„I nadále je to důležitá platforma. Každý z nás může v rámci odvětví a našich společností udělat více a být hlasitější, aby vyvolal větší diskusi.“

„Jsem opravdu hrdý na to, co děláme v Mercedesu s naší hvězdou hrdosti na autě, což je poprvé, co jsem to za dobu svého působení v Mercedesu viděl, což je úžasné,“ řekl Hamilton.



Foto: Getty Images / Dan Mullan

„Zlepšování rozmanitosti je důležité i v rámci sportu. Mění se to velmi pomalým tempem a potřebujeme, aby více lidí využívalo svou platformu. Proto vyzývám všechny jezdce, aby byli v budoucnu otevřenější a mluvili o věcech, na kterých nám záleží.“

Hamilton řekl, že je „hrdý na to, co Seb dělá, aby byl spojencem“ nedostatečně zastoupených skupin.

Vettel rovněž uvedl, že hodlá pokračovat v prosazování rozmanitosti a inkluze.

„Nemyslím si, že má smysl rozebírat to, co bylo řečeno, ale chtěl bych říct, že témata, která Lewis nadále nastoluje, problémy, o kterých mluvil Lando, a věci, které jsem zmiňoval já, jsou taková, u nichž cítím, že jsou velmi důležitá, aby se řešila. Jsou větší než my, větší než sport.“

„Myslím si, že je důležité se o nich zmiňovat, vyjadřovat se k nim a zvyšovat povědomí, aby si lidé uvědomili, že stále existuje spousta věcí, které můžeme zlepšit.“