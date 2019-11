Podle prezidenta Ferrari by jezdcům mělo záležet více na týmu než na jejich ambicích

Piloti Ferrari se střetli v závěru závodu v Sao Paulu. Po kolizi museli oba jezdci z velké ceny odstoupit.

„Byl jsem velice naštvaný. To, co se stalo v neděli, mě nejen velmi naštvalo, ale pochopil jsem také, jak je Ferrari důležité,“ řekl Elkann.

„Bez ohledu na to, jak dobří mohou být, by jezdci neměli zapomínat, že závodí pro Ferrari. Nejdůležitější je, aby Ferrari vyhrávalo, a to se nestalo. Mattia Binotto (šéf týmu) měl v tomto velmi jasno.“

I přes incident v Brazílii je Elkann s celou letošní sezónou formule 1 z pohledu Ferrari spokojen.

„Pro Ferrari to byla výjimečná sezóna z pohledu pole positions, bohužel ale ne všechny byly přetaveny ve vítězství v závodech,“ připomenul dosud osm vítězství v letošních kvalifikacích.

