Podle Piastriho se v McLarenu po Kanadě nic zásadního nezměnilo

Norris už v týmovém rádiu přiznal, že šlo o jeho chybu. Oba jezdci museli přesto před sportovní komisaře. Norris dostal časový trest, ale protože závod nedokončil, tak to na jeho situaci nic nezměnilo.

„Bylo to v pohodě. Půlku jsme to probrali cestou ke komisařům, takže to byla zábava,“ řekl Piastri, kterého cituje F1i.com.

„Promluvili jsme si o tom upřímně ještě dřív, než jsme se vrátili k týmu. Lando uznal chybu a omluvil se, takže je to v pořádku a těším se zpátky na závodění.“

Šéf týmu Andrea Stella už dříve uvedl, že nevidí důvod kolizi dále řešit nebo přijímat nějaká opatření uvnitř týmu.

„Myslím si, že incident v Kanadě si nezasloužil žádné velké debaty ani zásadní rozhodnutí.“

„Byl to podle mě špatný odhad situace ze strany Landa, který to hned uznal a omluvil se za to. Nemyslím si, že to vyžadovalo cokoliv dalšího.“

Podle Piastriho si jezdci uvědomují, že nemají společně kolidovat.

„Myslím, že první pravidlo, bez ohledu na to, jestli je napsané nebo ne, je, že dva vozy ze stejného týmu do sebe nesmí nabourat,“ uvedl Australan.

„Ale myslím, že v Kanadě… to, co jsme letos před Kanadou zvládali dobře, bylo vědomí, že se to může stát. A myslím, že jsme to v Kanadě i po ní zvládli velmi dobře. To, co děláme a jak k tomu přistupujeme, je podle mě správná cesta.“

Podle Piastriho nedošlo v týmu k žádným změnám.

„Ne, všechno je jako vždy. Samozřejmě, to co se stalo v Kanadě, nebylo ideální, ale pořád máme volnost závodit, každý z nás bojuje o titul, takže ne... pokračujeme dál v závodění a musíme si jen dát pozor, abychom se znovu nestřetli.“

„Věděli jsme už před sezónou, že to mezi mnou a Landem pravděpodobně bude těsný souboj o titul, takže nikoho nepřekvapuje, že jsme se do této situace dostali.“

„A říkal jsem to už několikrát – Lando a já nechceme jen jednu příležitost vyhrát titul. Chceme, aby tenhle boj pokračoval tak dlouho, jak budeme ve Formuli 1. Myslím, že titulek před pár týdny byl, že není moudré bojovat o titul nebo ho vyhrát a přitom zničit všechno kolem. Pořád si to držíme v hlavě jako prioritu. Chceme tenhle úspěch udržet i v dalších letech. A mít tým jednotný je ten nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout.“