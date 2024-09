Podle Piastriho je zadní křídlo McLarenu legální

Zadní křídlo McLarenu se na rovinkách deformuje tak, že vzniká jakési „mini DRS“ nebo-li mezera mezi zadním křídlem a klapkou DRS, což samozřejmě snižuje odpor vzduchu a zvyšuje rychlost na rovinkách. Efekt je v principu stejný jako u klasického DRS, ale bude pochopitelně o dost menší.

„Je legální Pokud projde všemi testy... a my jich máme hodně, kterými prochází, takže to určitě není nějaká kouzelná hůlka nebo důvod, proč jsme konkurenceschopní.“

„Je to legální, prochází to všemi testy, takže jsem s tím docela spokojený,“ řekl Piastri.

„Abych byl upřímný, poprvé jsem se o tom dozvěděl minulý týden ve stejnou dobu jako ostatní a není to šedá zóna.“

„Testuje se to každý týden, je to legální a teď mají spoustu různých testů pro zadní křídla. Upřímně řečeno, před třemi dny jsem ještě nevěděl, že to dělá to, co to dělá.“

„Ve sportu samozřejmě hledáte každý kousek výkonu, který můžete, aniž byste porušili pravidla, a to je to, co děláme a co musíte dělat, abyste se stali autem a týmem, který vyhrává šampionáty.“