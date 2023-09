Podle Péreze to byl nejlepší pátek za poslední dobu. Až tedy na tu nehodu

Sergio Pérez v závěru druhého tréninku boural v Parabolice.

„Poškození nevypadá tak špatně,“ řekl Pérez po tréninku. „Bylo to poměrně malé, takže si myslím, že jsme nakonec o nic nepřišli. Možná o pár kol, takže nic, co by stálo za řeč.“

Vzhledem k tomu, že k nehodě došlo až na konci, tak podle Péreze nenarušila trénink, který byl jinak „velmi silný“ a Mexičan ho označil za „nejlepší pátek za poslední dobu“. S vozem RB19 našel solidní základní nastavení.

„Pozitivní je, že auto funguje dobře. Cítím se s ním pohodlně. A myslím, že jsme v dobré pozici pro zbytek víkendu. Opravdu jsem cítil, že jsme měli velmi silný pátek.“

„Tohle byl pro nás nejlepší pátek za poslední dobu. Myslím, že jsme v autě našli několik pozitivních kroků, takže doufám, že to zítra a v neděli všechno ukážeme.“

„Zkoušeli jsme několik různých úrovní křídel a stále musíme analyzovat, jakou cestou se vydat. V Monze je to někdy složité,“ řekl po pátku Max Verstappen.

„Z mé strany to asi mohlo být o něco lepší. Ještě trochu ladíme přechod z nízké rychlosti na vesokou, ale jsem si celkem jistý, že to bude v pořádku.“

„V krátkých jízdách měl trochu zablokovali ve druhém sektoru a při dlouhé jízdě jsme nestihli zajet moc kol, takže si o tom člověk neudělá dobrý obrázek. Myslím, že z naší strany můžeme odvést lepší práci, ale nebyl to konec světa.“