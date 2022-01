Podle Péreze lidé podceňují náročnost změny týmu ve F1

Pérez byl jedním z předních jezdců, kteří před loňskou sezónou vyměnili kombinézu za jiné barvy. Do nového týmu se stěhovali například také Daniel Ricciardo, Carlos Sainz a Sebastian Vettel.

Třeba Ricciardovi trvala delší dobu adaptace na McLaren, kterému musel přizpůsobit svůj jezdecký styl.

Také Pérez měl zpočátku problém zvyknout si na filozofii monopostu Red Bull. Kromě toho začal po přestupu k Red Bullu pracovat s novou pohonnou jednotkou od Hondy, zatímco Racing Point poháněl Mercedes.

Jak Ricciardo, tak Pérez nakonec dokázali v loňské sezóně vyhrát jednu velkou cenu. Pérez získal své první vítězství za Red Bull v Baku, zatímco Ricciardo v Monze ukončil devítitelé čekání McLarenu.

„Samozřejmě, i jako pilot ty věci podceňujete, dokud si je sami neprožijete. Ale jet s jinou pohonnou jednotkou, to je úplně jiné. Zcela odlišná filozofie auta, vysoký versus nízký rake (podélný sklon vozu, pozn. redakce), to je úplně něco jiného. A také způsob, jakým musíte přistupovat k některým věcem je velmi odlišný,“ řekl Pérez.

Pérez se podle svých slov musel také odnaučit své návyky a osvojit si nové techniky jízdy, aby z red bullu dostal maximum. To mu zabralo několik měsíců.

„Musíte se naučit nové techniky. V podstatě nic, co jsem byl zvyklý dělat, tady nefungovalo. Bylo by to stejné, jako kdyby například Max (Verstappen) šel do Mercedesu. Je to velmi odlišné. Dosahují velmi podobných časů na kolo, ale způsob, jakým to zajedou je extrémně odlišný.“

Jiná je pro Péreze také příprava na letošní sezónu, kdy už má za sebou jeden rok u Red Bullu a v týmu z Milton Keynes je zabydlený.

„Už máme nějaký základ, ze kterého můžeme vycházet a zlepšovat se, takže je to obrovský rozdíl. Už znám lidi tady. Už vím, koho se na co ptát a jak dostat z každého člověka kolem sebe to nejlepší. Je to velmi odlišný obrázek,“ řekl Pérez pro Autosport.