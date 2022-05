Podle Norrise nelze ani popsat, jak těžké je jezdit v Monaku za mokra

Ve Španělsku jel Norris s angínou. V Monaku už byl v pořádku, ale podmínky na trati nikoliv.

„Nedokážu popsat, jak těžké je řídit vůz formule 1 na tomto okruhu za mokra,“ řekl Norris pro Sky F1.

„Je to jedna z nejnervóznějších a nejděsivějších věcí, které jsem kdy v životě dělal. Je to tak těžké. Chcete tlačit, protože víte, že ostatní mohou dělat chyby, ale když takhle přemýšlíte, tak v tu chvíli začnete dělat chyby vy sami.“

Norrise později po zastávce v boxech předjel Russell (viz video níže). Jezdec McLarenu však mohl využít náskoku, který se vytvořil za ním díky pomalé rychlosti Alonsa, zajel si pro nové pneumatiky a získal bod za nejrychlejší kolo závodu.

„I tak to byl dobrý závod od začátku do konce. Dařilo se nám hospodařit s pneumatikami. Jsou věci, které možná můžeme zlepšit a udělat lépe pro příště, protože nemám pocit, že by to byl z naší strany bezchybný závod, co se týče strategie a podobných věcí.“

„Přesto jsem se šestým místem spokojený. Pořád jsou to dobré body a nejrychlejší kolo, takže i kdybych skončil pátý, získal bych jen o jeden bod více, což má význam, ale není to konec světa.“