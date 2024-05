Podle Norrise musí McLaren přes noc jen doladit detaily

„Musím se tak trochu podívat na data a porovnat se s ostatními, porovnat se s Red Bullem, Ferrari, Mercedesem, kteří vypadají také dost rychlí, prostě se pokusit trochu pochopit, jak si vůči nim stojíme,“ řekl Norris.

„Ale jsou to asi jen drobné detaily. Myslím, že to vypadá, že jsme relativně rychlí. Na konci jsem sice nezajel kolo, ale myslím, že jsme v dobré pozici. Nemyslím si, že bychom toho museli příliš měnit, jsou to jen malé drobnosti a skloubení všeho dohromady.“

„Měli jsme na autě rakes (měří proudění vzduchu okolo auta), takže jsme dělali nějaké aerodynamické testy. Poté jsme měli s autem několik problémů. Nebyl to zrovna nejčistší a nejpřímočařejší den.“

„Ale myslím, že jsme mezi prvním a druhým tréninkem udělali opravdu dobrý krok vpřed.“