Podle Norrise musí být tresty za předjetí mimo trať přísnější

George Russell předjel ve sprintu Oscara Piastriho v patnácté zatáčce. Pomohl si ale tím, že se dostal mimo trať. Russell za to dostal penalizaci pět sekund. Podle Norrise je to ale málo.

Jedete za vozem, který je pomalejší a tím ztrácíte čas. Předjedete ho s využitím výjezdové části okruhu (mimo trať). Dostanete sice penalizaci pěti sekund, ale v konečném důsledku na tom vyděláte, protože byste jinak ztratili více. Podle Landa Norrise se to musí změnit.

„Je to trochu hloupé, protože se o těchto věcech mnohokrát mluvilo na poradách jezdců,“ řekl Norris.

„Je to věc, na kterou pokaždé upozorňujeme. Sám George na to v Barceloně upozornil,“ pokračuje Norris. Podle něj lze vyjetím mimo trať v první zatáčce předjet dva vozy. Podobně tomu tak bývalo v Soči.

„Je to něco, na co se můžete snadno připravit. A jsem si celkem jistý, že jsme došli k závěru, že to lidé budou dělat schválně. Přesně o tomhle jsme se bavili. A bavili jsme se o tom, že se to dá snadno udělat. Pokud jste rychlejší, můžete někoho předjet a snadno mu ujedete o pět sekund. Jako například v Monaku, když si střihnete šikanu.“

„Oni (FIA) řekli: ‚Dobře, uděláme to, takže musíte tu pozici vrátit‘, ale teď vytvořili precedens, že se to dělat nemusí. Myslím, že je tu opět trochu nedostatek konzistence, což mě trochu překvapuje. Bylo tam celkem jasné vodítko, co udělají, když se taková věc stane.“

Norris se domnívá, že nejlepším řešením problému je požadavek, aby jezdci vrátili všechny pozice získané nelegálně, nebo by měla FIA udělovat vyšší časový trest.

„Tresty prostě musí být obecně přísnější. Lidem prochází příliš mnoho věcí. V kvalifikaci někoho zablokujete a dostanete pokles o tři místa. Ve skutečnosti to nikoho moc nezajímá. Pokud máte dostatečně rychlé auto, tři pozice vás nezajímají. Mám pocit, že tresty obecně musí být přísnější, a to lidi zastaví. Když máte tři pozice a pětisekundovou penalizaci jako dnes, nezastaví vás to.“