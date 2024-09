Podle Norrise McLaren zatím na soupeře v Baku ztrácí

McLaren by se v Baku mohl dostat do čela šampionátu. K tomu ale bude potřebovat dobrý výsledek.

Oscar Piastri skončil ve druhém tréninku na pátém místě se ztrátou 0,5 sekundy na nejrychlejšího Leclerca. Norrisovo kolo bylo ovlivněno Gaslym, a tak skončil až 17.

„Jsme poměrně daleko. Musím tlačit na pilu, abych zajel dobrý čas,“ řekl Lando Norris pro F1 TV.

„Myslím, že jsme tam, kde skončil Oscar. Máme hodně prostoru pro zlepšení. Upřímně řečeno si myslím, že Mercedes, Ferrari a Red Bull jsou velmi vyrovnaní a my jsme za nimi s velkou ztrátou tří nebo čtyř desetim. Čeká nás ještě hodně práce.“

„Na spoustě okruhů jsme nebyli rychlí. Lidé prostě rádi věří, že jsme všude nejlepší, ale tak to není.“

„Zatím jsme odváděli velmi dobrou práci, lepší než ostatní týmy, ale vždy jsme věděli, že Ferrari tady bude velmi rychlé. Myslím, že za těchto podmínek na trati je rychlý i Mercedes.“

„Jsem si jistý, že stále můžeme dosáhnout dobrého času na kolo, ale nejsme tak jasně vpředu, jako jsme byli v předešlých závodech.“

Oscar Piastri byl o něco méně pesimistický. „Myslím, že to byl slušný den,“ řekl Australan. „V tuto chvíli je trochu těžké něco odhadovat, protože trať se stále ještě hodně vyvíjí, ale naše tempo vypadá v pořádku.“

„Řekl bych, že Ferrari vypadalo docela silně. Red Bull vypadá rychle a Mercedes také. V tuto chvíli vypadá kdokoli z prvních čtyř týmů dobře.“

„Naše závodní rychlost vypadá celkem konkurenceschopně, což je dobré, ale někteří zajíždějí skvělá kola, a když to klapne, je to opravdu velký rozdíl. O to zítra půjde.“