Podle Norrise má McLaren v Maďarsku auto „na hraně“

Lando Norris zajel nejrychlejší čas, ale přiznal, že jeho McLaren byl poněkud více „na hraně“, než by si přál.

„Cítím, že rychlost v autě máme, jde jen o to, abychom ji dokázali využít, když je potřeba,“ řekl Norris.

„Můžete mít rychlé auto, které se snadno řídí – tak tomu je v ideálním světě. Nebo můžete mít, a to častěji, rychlé auto, které je trochu na hraně a trochu obtížnější.“

„Jde o to pohrát si s vyvážením toho, kde chcete být. Hodně z toho záleží jen na preferencích jezdce a tak dále. Dneska jsem se cítil dobře, ale určitě je tam trochu víc z hlediska komfortu, který bych chtěl, abych mohl dodat výkon v trochu více než jen jednom kole za den.“

„Mezi tréninky jsme udělali několik kroků vpřed, což je potěšující, a pocit z auta je přiměřený. Přilnavost je stále trochu nízká, takže to může být místy zrádné, ale na tom zapracujeme.“

Norris očekává, že o víkendu a v samotném závodě budou teploty ještě vyšší než dnes, kdy měl vzduch 31 °C a teplota tratě dosáhla v prvním tréninku 60 °C.

„Neděle bude pro nás všechny výzvou. Je důležité zůstat hydratovaný a pít své nápoje, ale to k tomu patří. Je to psychicky vyčerpávající, psychicky náročné.“

„Obvykle je to tu docela fyzicky náročné, ale letos to tak z nějakého důvodu nevypadá. Největší výzvou pro nás bude to, že se budeme potit, ztrácet energii a nesmíme dělat chyby.“

Piastri vyjel do prvního tréninku později kvůli problémům s tlakem vody. Ve druhém tréninku se pak objevilo podezření na poškození podlahy.

„První trénink byl docela dobrý, až na malý problém se spolehlivostí, který jsme měli na začátku,“ uvedl Piastri. „Musíme jen pochopit, co se stalo ve druhém tréninku, protože něco nebylo tak, jak mělo být.“

„V prvním tréninku jsme vypadali konkurenceschopně, Lando vypadal konkurenceschopně ve druhém tréninku, takže doufejme, že se nám oběma zítra podaří dostat zpět nahoru.“