Podle Neweyho stála za loňským poklesem formy Red Bullu i nezkušenost

Přestože Max Verstappen dokázal vloni obhájit mistrovský titul, samotnému Red Bullu se totéž v Poháru konstruktérů nepodařilo.

Jistě na tom měl mít podíl i pokles formy, se kterou se stáj vloni musela vypořádávat.

K situaci se nyní v rozhovoru pro německý magazín Auto Motor und Sport vyjádřil i bývalý dlouholetý šéfkonstruktér týmu Adrian Newey, jenž přestal na projektech Red Bullu spojených s F1 pracovat vloni v květnu, tedy přibližně ve chvíli, kdy začaly vozy rakouského týmu ztrácet.

Podle veleúspěšného inženýra, který bude od března pracovat pro Aston Martin, však byly problémy Red Bullu patrné ještě předtím, než se naplno projevily i na dráze.

„Samozřejmě na to (na propad Red Bullu, pozn. red.) měl vliv i vývoj týmů McLaren a Ferrari, které odvedly velmi dobrou práci. Co se Red Bullu týká, už na konci sezony 2023 začaly být jeho vozy špatně ovladatelné. Max (Verstappen) to zvládal, respektive nevyhovovalo mu to, ale zvládal to. Checo (Pérez) ne. Začal se proto projevovat větší rozdíl ve výkonnosti mezi týmovými kolegy,“ sdílel svůj pohled Newey.

„To se pak přeneslo i do roku 2024, ale auto bylo stále dost rychlé na to, aby se se vším dalo vyrovnat. Každopádně mě to začalo znepokojovat, ale zdálo se, že mnoho dalších lidí v organizaci to tak nemělo. Z toho, co vidím zvenčí, a upozorňuji, že to není kritika, se zdá, že možná kvůli nedostatku zkušeností pokračovali (při vývoji vozu) pořád stejným směrem. Problém se projevoval stále palčivěji, a to až do té míry, že i pro Maxe bylo obtížné s tím vozem jet,“ dodal dnes již bývalý zaměstnanec Red Bullu.