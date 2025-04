Podle Montoyi dostane Verstappen od Astonu Martin neodolatelnou nabídku

Přestože má Max Verstappen smlouvu s Red Bullem až do konce sezony 2028, již více než rok se spekuluje o tom, že by tento kontrakt nemusel dodržet.

Vloni se hodně diskutovalo o tom, že by čtyřnásobný mistr světa mohl zamířit do Mercedesu, ale následně byl spojován s Astonem Martin, tedy ambiciózním týmem, v jehož řadách nyní pracuje i Adrian Newey, konstruktér, s jehož vozy Verstappen dosud vyhrál všechny své tituly.

O tom, že by Verstappen mohl v příštích letech přestoupit do Astonu Martin, je přesvědčen i vítěz šesti závodů F1 Juan Pablo Montoya.

„Myslím, že Max dostane od Aston Martinu nabídku, která se neodmítá,“ řekl Montoya pro Vision4Sport.

Podle bývalého kolumbijského pilota F1 by Verstappen mohl svého zaměstnavatele změnit po sezoně 2026, která odhalí, jak si jednotlivé týmy poradily s přechodem na nová technická pravidla. Stejně tak to bude první sezona, ve které bude Aston Martin spoléhat na vůz z pera Adriana Neweyho.

„Možná dá Red Bullu šanci ještě na jednu sezonu, a stejně tak i Adrianovi, aby se chytil. Adrian nevládne zajistit pokrok (Astonu Martin) ihned. Je tam nový tým, který teprve začíná spolupracovat,“ podotkl expilot Williamsu a McLarenu.

„Pokud se ale nebude Red Bullu v prvním roce (pod novými pravidly) dařit, nepřekvapilo by mě, kdyby už před třetím závodem už Max podepsal smlouvu s někým jiným. Být Maxem, šel bych do Astonu. Mercedes by byl také cool, ale Aston by byl logickou volbou, když má Adriana a Hondu (coby dodavatele motorů),“ je přesvědčen Montoya, podle jehož slov by Verstappenův přestup do Silverstone znamenal konec kariéry Fernanda Alonsa.

Montoya si totiž nemyslí, že má smysl majitele Astonu Martin Lawrence Strolla tlačit k tomu, aby Verstappena přijal na úkor svého syna Lance, a nikoliv Alonsa.

„Kdyby k tomu Lawrence donutili, tak si myslím, že by o tým ztratil zájem a prodal ho,“ dodal Montoya.