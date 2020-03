Podle Massy by bylo skvělé vidět Hamiltona a Leclerca u Ferrari

„Vidět Hamiltona a Leclerca ve stejném týmu by byl sen,“ řekl Massa pro Corriere Dello Sport.

„Hamilton však může bránit Charlesovu růstu a možná ho mentálně zničit. Může to špatně skončit.“

Z tohoto důvodu by Massa u Ferrari nic neměnil. „Pokud bych byl Mattia Binotto, tak bych v jezdecké sestavě nic neměnil. Sebastian vyhrál čtyři tituly a Leclerc má obrovský potenciál, nemělo by se to podceňovat.“

Existuje možnost, že Ferrari nakonec s Vettelem smlouvu neprodlouží. V takovém případě se mluví například o Sainzovi, ale Felipe Massa by měl jiný tip – Daniela Ricciarda. „Je to velmi silný jezdec a je velmi zábavné ho sledovat na trati.“

Foto: Getty Images / Charles Coates