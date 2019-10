Podle Masiho Verstappenova prostořekost v udělení penalizace roli nehrála

Na konci kvalifikace došlo k nehodě Bottase v závěru okruhu. O pár sekund později projel okolo Max Verstappen, který ještě vylepšil svůj čas a zaznamenal nový neoficiální rekord okruhu. Pár minut poté se objevily na sociálních sítích screeny a informace, že Verstappen nezpomalil pod žlutými vlajkami. Následovala informace, že v posledním minisektoru (nepleťme se třemi klasickými velkými sektory) Verstappen zpomalil. Přibližně 1 hodinu a 45 minut po skončení kvalifikace FIA potvrdila, že Verstappena vyšetřuje a v 0:30 našeho času přišel trest.

Mezi koncem kvalifikace a začátkem vyšetřování se Max Verstappen zúčastnil tiskové konference, kde prohlásil, že pod žlutou vlajkou nezpomalil. Začalo se proto spekulovat, zda sportovní komisaři nezačali vyšetřovat na základě těchto slov. Ředitel závodu Michael Masi to ale rázně popřel.

„Na 100 % tomu tak nebylo,“ řekl Masi pro RaceFans. „Poslal jsem to sportovním komisařům a řekl jim, že by to mělo být prozkoumáno. Až poté vyšly najevo Maxovy komentáře.“

Masiho prý zdržela samotná Bottasova nehoda. „V rámci své role bezpečnostního delegáta jsem tam šel, abych se ujistil, že je vše v pořádku.“ Podle Masiho bylo nejprve nutné zajistit, že je Bottas v pořádku. Poté odklidit vůz a nakonec se postarat, že budou opraveny bariéry, protože na okruhu pokračoval doprovodný program.

„Vrátil jsem se do kanceláře a začal zpracovávat všechna data, která byla k dispozici. Měl jsem všechna tři auta, která tam projela po Valtteriho incidentu. Jednalo se o Lewise, Sebastiana a Maxe. Zkontroloval jsem všechny tři.“

Verstappen uvedl, že Hamilton také nezpomalil. Brit se bránil tím, že v té době ještě žlutá vlajka v místě nehody nevlála. To potvrdil i Masi. „U Lewise to bylo docela snadné. Nebyla tam žádná žlutá vlajka. Maršál na trati odvedl neuvěřitelnou práci a relativně rychle ukázal žlutou vlajku, ale ještě ne pro Lewise, ale až pro Sebastiana a Maxe.“

Verstappen také řekl, že mu v nejhorším případě tedy smažou čas. Masi řekl, že nic takového se při tomto druhu prohřešku nedělá. Penalizace je dána – pokles o tři místa. Pokud by v místě nehody vlály dvojité žluté vlajky (o čemž se původně chybně psalo), tak by Verstappen na startu poklesl ještě o další dvě místa navíc.

Foto: Getty Images / Mark Thompson