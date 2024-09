Podle Marka stojí za výkonnostním propadem Red Bullu i odchod některých předních pracovníků

Vloni vyhrál Red Bull 21 z 22 závodů a velmi dobře zahájil i letošní sezonu, když si z prvních 10 klání připsal sedm výher.

Pak se ale „mašina na výhry“ zasekla a nyní čeká na další triumf už osm závodních víkendů.

Poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko se nyní rozpovídal o tom, co za markantním poklesem formy stáje z Milton Keynes vězí.

„Důvodů je hned několik. Nesmíme zapomínat, že nás opustilo několik velmi dobrých zaměstnanců... Musíme jen zajistit, aby struktura našeho týmu zůstala pohromadě,“ řekl Marko deníku Bild.

Vedle klíčových pracovníků, kteří Red Bull opustili (z nedávné minulosti můžeme jmenovat například špičkové inženýry Roba Marshalla či Dana Fallowse) či opustí (zde jde především o konstruktéra Adriana Neweyho), je třeba upozornit i na možný odchod Maxe Verstappena.

Ačkoliv má úřadující mistr světa s Red Bullem smlouvu až do roku 2028, nelze vyloučit, že ke konkurenci (například Mercedesu) zamíří podstatně dřív.

Marko však opět zopakoval, že je Verstappen velmi lojalálním člověkem.

„Max má k Red Bullu silný vztah a je mu velmi věrný. Vložili jsme do něj důvěru, když mu bylo 17 let, a dali jsme mu kokpit. Na to nezapomněl. Nebude ale jezdit ve formuli 1 tak dlouho jako Fernando Alonso. Proto chce být co nejúspěšnější už teď,“ dodal Marko.