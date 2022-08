Podle Marka se už Vettel nevrátí. On sám se do důchodu nechystá

Helmuta Marka se zeptali, zda mu Sebastian Vettel předem volal, aby mu oznámil, že se rozhodl skončit ve F1.

„Vettel v poslední době píše dopisy. Ručně psané. Jsem hrdým majitelem takového dopisu,“ řekl Marko pro Motorsport-Total.

„Bylo to zřejmé. Nejezdí v konkurenceschopném voze a nemyslím si, že by viděl perspektivu, že by vůz mohl v příštím roce pravidelně dojíždět na stupních vítězů. A v nejlepších týmech není místo.“

„Chce vidět své děti vyrůstat. Myslím, že jeho projev, který zveřejnil na Instagramu, je velmi dobrý. Má jiné priority a jiný pohled na svět. Když jezdíte pro značku, kterou sponzoruje arabská ropná společnost, tak to nemůže fungovat. Aston Martin je luxusní značka s osmiválcovými a dvanáctiválcovými motory. Není to věrohodné a je to logicky důsledek.“

„Jsem si jistý, že se nyní bude věnovat větší pozornost otázkám životního prostředí.“

Marka se také zeptali, zda by se mohl Vettel v budoucnu vrátit jako Michael Schumacher. „Ne. Myslím, že je to definitivní.“

Marko také zavzpomínal na první setkání s Vettelem, který později jezdil za Toro Rosso a následně za Red Bull, se kterým získal čtyři tituly v řadě.

„Byl to nenápadný kluk. S půl kilem železa v puse. Myslím, že to bylo ve Formuli BMW v Německu a jezdil za německý tým. Vyhrál tehdy 18 z 20 závodů a naštvalo ho, že nevyhrál všechny. Viděli jsme, že je něčím výjimečný. Měl ale celou kupu smluv. Jeho otec podepsal cokoliv, pokud za to dostal pár marek. Chvíli trvalo, než jsme to všechno vyřešili.“

On sám se do důchodu nechystá

Zatímco Vettel odchází možná trochu brzo (s ohledem na věk), Marko zase přesluhuje. Do důchodu se ale nechystá.

„I když by si to mnozí přáli, ještě nejsem v hrobě! Jsem v dobré psychické i fyzické kondici. Budu to dělat tak dlouho, dokud mě to bude bavit. Jsem finančně nezávislý a nemusel bych tuto práci dělat. Mám spoustu projektů i mimo motorsport.“

Marko zmínil, že má „rozsáhlé portfolio nemovitostí, o které se musím starat.“ Nachází se ně v historických a památkově chráněných budovách, takže i kdyby skončil v roli poradce Red Bull, stále by měl spoustu práce.