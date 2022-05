Podle Marka není kauza zeleného red bullu uzavřená

B verze vozu AMR22 vypadá stejně jako vůz RB18. Podle FIA vše v pořádku, podle Astonu Martin jde o B verzi, na které tým pracoval od listopadu poté, co mu došlo, že A verze je slepá cesta.

„Pokud by došlo k jakémukoli přenosu duševního vlastnictví, jednalo by se jednoznačně o porušení předpisů a bylo by to vážné znepokojení,“ uvedl Red Bull v prohlášení.

„Nyní musí být objasněno, jak tato neuvěřitelná kopie vznikla,“ řekl Helmut Marko pro Sky Sport Germany.

„Kopírování není zakázáno. Musíte ale také vzít v úvahu, že od nás bylo odlákáno sedm lidí a že náš šéf aerodynamiky (Dan Fallows) byl do Astonu Martinu přilákán neúměrně vysokým honorářem.“

Marko navíc naznačil, že Red Bull má „důkazy“, které stále prověřuje. „Stále existují nějaké skutečnosti, které prověřujeme. Budeme se tím podrobně zabývat. Nejde jen o Dana Fallowa. Existují důkazy, že byla stažena data.“