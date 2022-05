Podle Marka měl Leclerc dostat trest. Pravidla však říkají něco jiného

Leclerc v prostřední části minul výzvu, aby se v boxové uličce nechal zvážit. Naštěstí pro něj si toho jeho tým všiml a mechanici ho pak na váhu dotlačili.

Po kvalifikaci Leclerc přiznal, že výzvu nejen přehlédl, ale vlastně ani neví, kde se v boxové uličce daný panel nachází.

Podle Helmuta Marka měl být Leclerc penalizován. „Kdyby byly penalizace konzistentní, jako je tomu v juniorských kategoriích, tak by dostal drastický trest. Projel kolem. Na autě se sice nepracovalo, ale podle pravidel by to měl být trest,“ řekl Marko pro ORF.

„Nepřeji mu to, protože měl v Monte Carlu velkou smůlu, ale nemyslím si, že odtlačením zpět se tento přestupek vyřeší.“

Marko však tvrdí, že Red Bull si na tuto záležitost nebude stěžovat u stewardů.

„Nemyslím si, že bychom měli zasahovat. Bylo to tak jasné. Jsou tu další týmy, které stojí za ním a každý má zájem se posunout. My oficiálně nic dělat nebudeme.“

Pravidla říkají něco jiného

Ignorovat výzvu k převážení je ve F1 skutečně velký „hřích“. V podstatě se jedná o incident, který je na úrovni porušení technických pravidel – tedy jako například nedostatek paliva v nádrži apod. Trest je proto velmi přísný.

Pierre Gasly musel kvůli tomu startovat v roce 2019 z boxů a to tehdy porušil pravidlo v tréninku. Pérez měl stejný problém v USA v témže roce.

Leclercovo pole position však v ohrožení není. Stewardi incident ani nevyšetřovali.

V pravidlech je uvedeno: „Každý jezdec, který na výzvu nezastaví a poté nepřiveze vůz zpět do garáže FIA, nebo pokud jsou na voze prováděny práce před jeho vrácením do garáže FIA, bude nahlášen stewardům.“

Na Gaslyho voze v roce 2019 začal Red Bull pracovat, proto přišel trest. Za práci na voze lze přitom považovat i pouhé sundání pneumatik.

V případě Leclerca byl vůz vrácen na váhu z místa, které bylo daleko od garáže Ferrari, takže bylo vše v pořádku.