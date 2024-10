Podle Marka je třeba brát úvahy Verstappena o jeho možném konci v F1 skutečně vážně

Max Verstappen se během letošní GP Singapuru dostal do křížku s FIA. Nešlo přitom o spor, který by se týkal událostí na dráze, ale mimo ni.

Připomeňme, že byl nizozemský pilot Mezinárodní automobilovou federací potrestán poté, co během čtvrteční tiskové konference použil vulgární výraz. Pilot Red Bullu si konkrétně „vykoledoval“ trest v podobě veřejně prospěšné činnosti.

Verstappen se proti trestu ohradil a až do konce víkendu vedl protest, který spočíval v tom, že na všech zbývajících oficiálních tiskových konferencích odpovídal jen velmi stroze a dokonce prohlásil, že pokud se i v budoucnu bude muset takovými věcmi zabývat, zváží pokračování kariéry v F1.

Čerstvě 28letý pilot se přitom v tomto duchu nevyjádřil poprvé, když už v minulosti kritizoval směr, kterým se F1 vydává.

Podle konzultanta Red Bullu Helmuta Marka by se přitom Verstappenova slova neměla brát na lehkou váhu.

„Maxe musíte brát vážně. Dosáhl velkých úspěchů, ale je pro něj důležité, aby ho celý sport také bavil. Pokud se mu to něčím čím dál víc kazí, pak je takové povahy, že když řekne: 'Dobře, konec', myslí to vážně. Doufám ale, že ho současná situace opravdu nepřiměje k brzkému odchodu do důchodu,“ prohlásil Marko v rozhovoru pro Motorsport-Total.

Marko je navíc přesvědčen, že představitelé šampionátu nepřistupují k Verstappenovi stejně, jako k ostatním. Příkladem má být například Guenther Steiner, bývalý šéf stáje Haas, který se v televizní sérii Drive to Survive proslavil tím, že při mluvení často používá vulgarity, přičemž s tím nikdo neměl problém.

„Existuje zde dvojí metr. Max ani nenadával člověku, ale měl na mysli auto, tedy předmět,“ dodal Marko.