Podle Marka je Red Bull za McLarenem a možná i Mercedesem. Doufá, že pomohou maďarská vylepšení

Helmut Marko se pro Speedweek rozepsal o nedávné Velké ceně Velké Británie a nastínil i výzvy, kterým Red Bull čelí.

„Ve Velké Británii se nám podařilo rozšířit naše vedení v šampionátu konstruktérů i jezdců. Nemůžeme se však spokojit s čistou rychlostí. Stále bojujeme s nastavením vozu,“ napsal Marko. Podle něj Red Bull najde obvykle nastavení až pro kvalifikaci a ani tam to není dokonalé a musí dělat změny i v závodě.

„Abychom vyhráli, musí vše perfektně sednout. Nesmí dojít k sebemenší chybě. Na středních pneumatikách jsme byli příliš pomalí. Ale díky bohu budou v Budapešti vylepšení a doufáme, že nás to opět posune o krok dopředu. Když se podíváte na nadcházející závody, můžete říci, že Budapešť je poměrně pomalá trať a Spa je jedna z Maxových oblíbených tratí, kde byl vždy mimořádně dobrý. Jedno je jisté – vylepšení musí fungovat, protože v současné době jsme v základu za McLarenem, a když se podíváte na závod v Anglii, tak i za Mercedesem.“

„To, že hlavní roli hrají teploty nebo že auto, které je dobré v Barceloně, zvládne dobře i všechny ostatní okruhy mistrovství světa, je moudro, kterému už úplně nevěřím. To vše zpochybňuje situace s pneumatikami. Je samozřejmě klíčové dostat se do správného teplotního okna, ale Red Bull v tuto chvíli stále není nejrychlejším vozem a my to musíme vylepšením napravit.“

Soupeřem Red Bullu bylo na začátku sezóny Ferrari, poté McLaren a v posledních závodech především Mercedes. Tým samozřejmě z toho, že se mu soupeří střídají, těží. Podle Marka na to ale nelze spoléhat.

„Samozřejmě pomáhá, že se soupeři Red Bull Racing střídají, ale na to se spoléhat nedá. Také si myslím, že Ferrari už není ve hře. A my musíme být schopni opět vyhrávat pod vlastní taktovkou, to je náš cíl. Před námi je ještě dvanáct závodních víkendů a nemůžeme se spoléhat na to, že za námi a nyní i před námi jsou vždy jiní a že z toho budeme těžit.“

„Pokud jde o šampionát konstruktérů, potřebujeme také dva jezdce v čele. Stále doufáme, že Sergio Pérez znovu najde svou formu. Situaci vyhodnotíme po dalších dvou závodech během letní přestávky a pak uvidíme.“