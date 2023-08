Podle Marka by za proměnlivých podmínek získal Verstappen pole position i v Haasu nebo AlphaTauri

Helmut Marko chválí Maxe Verstappena, který letos vyhrál už 10 závodů a dvakrát byl druhý. Dnešní Verstappen se podle něj nedá srovnávat s tím před třemi lety.

„Max by byl v každém autě ve vlastní kategorií,“ řekl Helmut Marko v rozhovoru pro Motorsport-Total.com.

„Jméno je sice stejné, ale Maxe z roku 2020 nelze srovnávat s Maxem z roku 2023. Stal se nesmírně suverénním.“

„Pro mě byl Hamilton vždy mistrem ve čtení závodů a v tom, jak hospodařil s pneumatikami. A Max se mu nyní vyrovná, nebo je dokonce lepší, protože jeho základní rychlost je lepší. V průběhu času hodně vyzrál.“

Ve Spa na osychající trati nadělil Verstappen v kvalifikaci druhému Leclercovi osm desetin sekundy. Marko si myslí si, že by v podobných obtížných podmínkách zajel skvělý výsledek i v horším autě.

„Pokud jsou takové podmínky, dostal by AlphaTauri nebo Haas, což je kvalifikační vůz, na pole position.“

Z dlouhodobého hlediska by to však Verstappena podle Marka neuspokojilo. „Těžko říct, jak dlouho by měl motivaci bojovat ve voze AlphaTauri. Max je jiný. Jednoho dne přijde a řekne: ‚Děkuji, to je vše‘.“