Podle Marka bude Russell jezdit za Mercedes. Ale kdyby ne, měl by o něj zřejmě zájem

U Red Bullu je pro příští rok teoreticky volná sedačka, protože s Pérezem tým zatím neprodloužil.

„Russell určitě stojí za zvážení – s ohledem na výkony, které nyní předvádí ve Williamsu,“ řekl Helmut Marko pro Motorsport-Total.com.

„Je to ale utopie, protože kdyby ho Mercedes pustil, bylo by to takové faux pas, že si to upřímně řečeno nedokážu představit.“

Marko dodal, že předpokládá, že Russell bude v roce 2022 jezdit za Mercedes. Na otázku, zda by Red Bull učinil nabídku, kdyby tomu tak nebylo, odpověděl: „Pokud jsem informován správně, tak už to není relevantní.“

Dnes už si to mnoho lidí neuvědomuje, ale Max Verstappen nebyl daleko od toho, aby byl ve stejné pozici jako Russell – tedy juniorem Mercedesu. Rudí býci ale měli v roce 2014 lepší argumenty. Marko mohl mladému Verstappenovi nabídnout sedačku ve F1, Mercedes by ho nechal v juniorských sériích.

„Maxovi jsme rovnou nabídli místo ve formuli 1,“ vysvětlil Marko. „Mercedes ho chtěl posadit do formule 2. A myslím si, že Verstappenova rodina se také mnohem lépe hodí k Red Bullu než k Mercedesu.“