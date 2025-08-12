Podle Leclerca se Ferrari soustředí na zisk druhého místa a to přesto, že přijde o čas v aerodynamickém tunelu

Ferrari je stále ve hře o druhé místo v Poháru konstruktérů. Na Mercedes má náskok 24 bodů.
V příštím roce přijdou do F1 nová pravidla. Více času v aerodynamickém tunelu se tak samozřejmě hodí. Od konce června (přesněji od 23. června) se parametry pro využití CFD a tunelu počítají podle pořadí v Poháru konstruktérů k 22. červnu.
Mercedes měl velmi úspěšnou Grand Prix Kanady, díky které se dostal na druhé místo a Ferrari odsunul na třetí pozici. V dalším závodě (GP Rakouska) získalo Ferrari více bodů a na druhé místo se vrátilo. V době přepočtu parametrů ale bylo třetí, a tak může do konce roku využívat vývojové nástroje více než Mercedes. Například u počtu spuštění aerodynamického tunelu je na jeden cyklus (cca 8 týdnů) o 16 spuštění více (256 versus 240). V počtu hodin, po které se může v tunelu foukat, je to o 4 hodiny více (64 versus 60). Do konce roku nás čekají tři cykly.
Pokud Ferrari udrží druhé místo, tak si po novém roce pohorší. Podle Leclerca na to ale v Maranellu nehrají.
„Jsem si celkem jistý, že je lepší skončit druhý než třetí,“ řekl Leclerc, kterého cituje F1i.com.
„Jak jste však řekl, je tu také čas strávený v aerodynamickém tunelu. To není něco, nad čím příliš přemýšlíme. Když jsme na trati, chceme prostě dojet co nejvýše a pak se vypořádáme s tím, kolik hodin v aerodynamickém tunelu máme. Chceme se zaměřit na co nejvyšší umístění.“
„Druhé místo v Poháru konstruktérů je jedním z našich cílů, ale největším cílem je se co nejdříve vrátit k vítězství v závodech. Ať skončíme kdekoli, budeme na tom pracovat a uvidíme, kolik hodin budeme mít příští rok k dispozici.“
„Nemyslím si, že v současné době existuje nějaká trať, na které bychom byli silnější než McLaren. McLaren bude letos konzistentně nejsilnějším vozem. U Red Bullu je to trochu více nahoru a dolů, podobně jako u nás a Mercedesu, ale jedna konstanta tady je, a tou je McLaren.“
„Prozatím si nemyslím, že existuje nějaká trať, na kterou bych jel a myslel si, že budeme favority, ale doufám, že budu překvapen.“